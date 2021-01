Des chiens pisteurs seront prêts pour flairer le coronavirus dès février

Onze chiens pisteurs seront utilisés à partir de février pour détecter le coronavirus, indiquait ce jeudi Chris Callewaert de l'Université de Gand. Ils terminent actuellement un entrainement de six semaines. Les animaux semblent très bons pour détecter la maladie dans les échantillons de transpiration et de cette manière seraient encore plus utiles que le test PCR classique. Si les chiens sont à la hauteur des attentes, le groupe de travail qui pilote le projet souhaite former une centaine d'animaux supplémentaires sur le long terme pour détecter les infections, par exemple dans des aéroports ou des gares, ou lors de festivals.