Pas de prolongation des vacances de Carnaval pour les écoles flamandes

Dans l'enseignement primaire, il n'y aura pas d'obligation générale du port du masque - comme c’est le cas pour les élèves du secondaire. Mais s'il y a eu une contamination ou une quarantaine dans une classe, les élèves de 5e et 6e primaires et leurs professeurs devront porter un masque à l'école par précaution, pour une période de 14 jours. Cette mesure prendra effet à partir du 25 janvier.

L’enseignement reste en code rouge et aucun assouplissement n’est prévu pour le moment. Pour les étudiants (universités et écoles supérieures), le ministre Weyts veut voir avec les virologues et l’Association flamande des étudiants si des mesures peuvent être prises dans le sens de la création de "bulles de kots". Ce qui voudrait dire que les étudiants seraient encouragés à former une bulle sociale avec les étudiants avec lesquels ils partagent un logement (kot).

"Le coronavirus est douloureux pour nos étudiants. Nous devons prendre au sérieux les problèmes d’isolement social, de solitude et de santé mentale", souligne le ministre flamand de l’Enseignement. "Nous voulons donc concevoir des règles sur-mesure pour les étudiants. Pour qu’ils aient une perspective positive"'.