Quatre écoles ferment à Saint-Trond et plusieurs maisons de repos interdisent les visites

Le nombre de contaminations augmentant rapidement à Saint-Trond, quatre maisons de repos et soins ont déjà interdit momentanément les visites aux résidents. Il s’agit du Serrenhof Orelia, du Home Elizabeth et de la résidence Den Akker, et du Triamant Haspengouw à Velm.

D’autres maisons de repos et soins pourraient leur emboiter le pas ou limiter les visites. "L’administration communale et la zone de première ligne nous demandent d’être très prudents dans les maisons de repos de Saint-Trond avec les visites de personnes externes", indique Maartje Wils du centre Triamant Haspengouw. "Nous avons décidé d’interdire les visites à l’heure actuelle, parce que nous entamerons le 28 janvier le deuxième tour de vaccinations des résidents contre le coronavirus. Nous voulons donc éviter un foyer de contaminations".

Le centre de repos et soins Serrenhof Orelia suit cet exemple. "Nous regrettons vraiment pour les résidents, mais nous voulons éviter tout risque et offrir un avenir plus rose à nos habitants", indiquait la directrice Ann Roosens. La première vaccination avait lieu ce jeudi dans cette maison de repos limbourgeoise.