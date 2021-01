Le Comité de concertation se penchera notamment sur les vacances de Carnaval

L'année dernière, le retour des vacances de Carnaval - et notamment des stations de ski - avait provoqué une flambée de cas positifs de coronavirus, débouchant sur la première vague de l'épidémie dans notre pays. Alors que les chiffres de la pandémie stagnent actuellement et que plusieurs variants, dont le britannique plus contagieux, ont été détectés sur le territoire, les autorités devraient décider d'interdire tous les déplacements non-essentiels à l'étranger durant une période déterminée.

Le Premier ministre Alexander De Croo a défendu cette mesure jeudi soir au Conseil européen. L'idée n'a suscité aucune opposition et aurait même été soutenue par plusieurs Etats membres. Le ministre-président flamand, Jan Jambon, s'est lui aussi montré favorable à un tel dispositif.

Outre l'interdiction des déplacements non-essentiels à l'étranger, la question de porter à 14 jours la quarantaine obligatoire lors d'un retour de zone rouge serait aussi évoquée, indique l’agence Belga.