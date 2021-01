Les voyages non essentiels à l'étranger interdits jusqu'au 1er mars, les coiffeurs pourraient rouvrir le 13 février

L'intention des autorités est de réduire la propagation du coronavirus et de ses nouveaux variants - notamment britannique - qui se révèlent plus contagieux. Un assouplissement ne peut d’ailleurs être envisagé que si la courbe des contaminations, hospitalisations et décès dus au coronavirus continue à baisser, précisait Alexander De Croo (photo). La réouverture des salons de coiffure, de beauté et d’autres métiers de contact non-médicaux est envisagée pour le 13 février, mais devra être confirmée, ou non, lors du Conseil de concertation du 5 février prochain. En fonction de l'évolution de l'épidémie.

"Il y aura des conditions strictes liées à la réouverture des salons de coiffure et de beauté. Ils ne recevront que sur rendez-vous et il ne pourra y avoir qu’un seul client dans le salon par 10m². Les autres clients devront attendre dehors. Le coiffeur devra porter un masque chirurgical", ajoutait le journaliste Johny Vansevenant avant la conférence de presse. Le Premier ministre précisait que les aides aux secteurs les plus touchés seront prolongées.