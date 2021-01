15 infections au variant sud-africain à Ostende : "Testing préventif dans deux immeubles à appartements"

Le variant sud-africain du coronavirus a été découvert dans trois établissements de soins à Ostende : le département de gériatrie du campus Serruys de l'AZ Sint-Jan, le centre de réhabilitation BZIO et une aile de la maison de repos A. Lacourt. Au moins 15 contaminations peuvent être liées au variant sud-africain, mais pour l'instant, plusieurs échantillons sont encore en cours d'analyse, ce qui fait que le nombre pourrait encore augmenter. C'est ce qu’a déclaré le bourgmestre Bart Tommelein.

"Dans le centre de soins résidentiel et le centre de réhabilitation, il n'y a qu'un seul échantillon qui a été trouvé avec la souche sud-africaine. Il y en aura probablement d'autres. Nous savions déjà que quelqu'un était décédé pour la première fois dans notre ville, suite au variant sud-africain. Mais un échantillonnage plus approfondi montre que cette variante s'est encore plus répandue".

Dans les trois établissements de soins, les services concernés ont immédiatement été complètement isolés. "Les résidents et le personnel seront soumis à des tests répétés afin de détecter le plus rapidement possible toute nouvelle infection", explique encore Bart Tommelein. "Nous avons obtenu pour cela le soutien de centres de test mobiles. Et nous avons demandé à l'armée d'apporter son aide à la maison de repos touchée, et elle a promis son soutien". La vaccination avait déjà commencé dans cette maison de repos, mais pas encore dans l'aile isolée, qui est maintenant touchée par la souche sud-africaine, a déclaré Bart Tommelein.