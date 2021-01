"Envoyez une carte d’anniversaire à ma mère, elle va fêter ses 106 ans et ne peut plus recevoir de visite"

Maria est surnommée "Wiezeke" dans son quartier. Elle est encore en pleine forme à 105 ans. La femme la plus âgée de Blankenberge vit avec sa fille Monique (78 ans). Wiezeke est une figure bien connue dans le quartier où elle vit. Des connaissances passaient régulièrement lui rendre visite. Mais à cause de la crise sanitaire, c'est devenu impossible. "Personne n'est plus autorisé à entrer", dit sa fille Monique. "C'est logique, mais c’est aussi pénible."

Wiezeke vit au littoral depuis environ 40 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est partie vivre à Bruxelles, où elle tenait une friterie. Avant cela, elle a grandi à Oudegem( Flandre orientale). Le 31 janvier, elle aura 106 ans. "Je me sens toujours très bien", dit Wiezeke avec détermination. "Et on va quand même fêter mon anniversaire."

C'est la raison pour laquelle sa fille et une amie qui habite à Zeebrugge lancent un appel : envoyez à Wiezeke autant de cartes d'anniversaire que possible. "A cause du coronavirus, il est plus important que jamais que les gens lui envoient un petit message. C'est un coup de pouce dans les moments difficiles. Puis nous les lirons ensemble : tous ces vœux seraient donc fantastiques".

Pour ceux qui seraient disposés à lui envoyer une carte voici son adresse :

Maria Ludovica Blindeman, Astridlaan 18, 8370 Blankenberge