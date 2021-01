"Si Pfizer ne livre pas les doses de vaccin prévues, nous aurons un sérieux problème en février"

Mais joie suscitée par les doses supplémentaires aura été de courte durée, mais compréhensible : enfin une bonne nouvelle, après une longue et sombre période. Et ce d'autant plus qu'il s'est avéré que l'on pouvait obtenir six doses au lieu de cinq à partir d'un flacon de vaccin Pfizer.

Mais nous le savons maintenant : les gouvernements de ce pays ont été trop prompts à se réjouir. Pfizer n'a pas été à la hauteur des attentes. Ou plutôt : l'entreprise ne l’a pas voulu, du moins à court terme. Elle a choisi d'augmenter d'abord la capacité de production de l'usine de Puurs, en disant que d'autres vaccins seront disponibles par la suite. Au lieu des 1,3 milliard prévus, Pfizer veut en produire 2 milliards cette année. Mais pour l'instant, nous devrons nous contenter de moins.

Peut-être nos hommes politiques auraient-ils pu le prévoir : Pfizer est une entreprise pharmaceutique, et non une organisation caritative, qui accepterait de fournir six doses dans un flacon alors qu'en fait, seules cinq ont été payées ? Contractuellement, elle a le droit de le faire : l'accord que la Commission européenne a conclu avec Pfizer au nom des États membres fait en effet référence au nombre de doses délivrées, et non au nombre de flacons livrés - c'est ce que montrent les enquêtes menées auprès de la Commission européenne.

(Selon certaines sources au sein du gouvernement flamand, il s’agira-là d’une tactique de diversion : Pfizer insisterait beaucoup sur cette sixième dose supplémentaire afin d'éviter les problèmes juridiques liés à la réduction du nombre de livraisons, conséquence des ajustements de l'usine de Puurs).