Un styliste belge a participé à la conception de la tenue de Lady Gaga lors de l’investiture de Joe Biden

Lady Gaga elle-même, bien sûr, a eu son mot à dire. "C'est elle qui donne les idées. Nous cherchons ensuite différents designers qui soumettent tous leurs créations pour cette occasion spéciale".

L’immense robe bouffante rouge qui a finalement été choisie est celle du designer américain Daniel Roseberry, qui travaille à la Maison Schiaparelli. "Il est le seul couturier américain pour le moment. D'où le choix de ce designer".

Le rouge de la robe et le bleu foncé de la veste font évidemment référence aux couleurs dy drapeau américain.

Tom nous a également dit que le président n'avait pas eu son mot à dire. "L'entourage du président n'a pas à approuver la tenue", a-t-il déclaré. Le stylisme a été travaillé pendant environ deux semaines. "Ce n'est pas si long. Nous sommes habitués à cela".

Tous les détails devaient être réglés à la lettre. Même le microphone doré et la colombe symbole de paix agrafée sur sa poitrine dont on a beaucoup parlé et les écouteurs sans fil ont été choisis avec Lady Gaga et l'équipe de stylistes. "Tout devait concorder", ajoute Tom qui ne sait pas combien vaut une telle tenue aujourd'hui.

"Lady Gaga et moi travaillons ensemble depuis onze ans maintenant. Après l'émission, nous avons discuté. Je ne sais pas si elle était nerveuse. Je l'aurais certainement été". Tom et Lady Gaga se sont rencontrés à Londres, alors qu'il était encore assistant. "Nous sommes toujours restés en contact par la suite", a-t-il déclaré.

D'après Tom, Lady Gaga ne remettra jamais cette robe. "Qui sait, peut-être qu'un jour elle sera exposée dans une exposition." Tom est entré dans ce monde par l'intermédiaire de son ami Joost, qui s'est installé à Londres en tant que photographe. "Un de mes amis cherchait un assistant styliste et Lady Gaga était une cliente de cet ami à l'époque."