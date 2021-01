Bekkevoort ferme trois écoles en raison d’une cinquantaine d’infections

Les tests ont cependant révélé que l’infection se situe aussi dans deux autres écoles de Bekkevoort. Tous les élèves et enseignants de ces deux établissements ont été testés ce dimanche et doivent rester en quarantaine au moins jusqu’à mercredi. La mesure vaut aussi pour les membres de la famille des enfants et du personnel des écoles.

La commune a décidé de fermer les trois écoles et l’accueil extra-scolaire. Jusqu’à mercredi pour deux d’entre elles, et jusqu’à vendredi pour la troisième.

A Anvers, des foyers de contaminations ont également été signalés dans plusieurs quartiers, et notamment dans une école juive, ainsi que dans une école au nord de la métropole. Le bourgmestre Bart De Wever s’est montré très inquiet face à cette situation.