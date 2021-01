Certaines routes sont glissantes et de nouvelles chutes de neige sont annoncées

"En combinaison avec des températures négatives au sol, il peut geler par endroits sur les routes. La nuit dernière, nous avons répandu 1.800 tonnes de sel. Mais entretemps il a beaucoup neigé, des gros flocons, ce qui a emporté la couche préventive de sel. Il n’est pas facile de combattre le sol glissant après une chute de neige. Nous devons alors souvent sortir 2 à 3 fois avec le camion d’épandage. Et nous ne pouvons être partout à la fois", précisait Veva Daniëls.

En début d'après-midi, le temps sera sec sur l'ensemble du pays avec des possibilités d'éclaircies, notamment sur le nord-est. Au fil des heures, les voiles de nuages d'altitude deviendront de plus en plus épais et le ciel se couvrira rapidement à partir de l'ouest. En fin d'après- midi, des précipitations toucheront déjà les régions voisines de la frontière française. Il s'agira le plus souvent de neige fondante en plaine et de neige sur le sud de l'Ardenne. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes Fagnes et 3 ou 4 degrés en Flandre.