Des communes flamandes interdisent les activités extra-scolaires pour les enfants

Des communes du Limbourg et les communes du Brabant flamand Glabbeek et Bekkevoort ont annoncé ce week-end qu'elles interdisaient toutes les activités extra-scolaires pour les enfants de moins de 13 ans, jusqu'aux vacances de Carnaval. Dans la commune de Bekkevoort, trois écoles primaires ont dû été fermées à cause d’une cinquantaine de cas de coronavirus.