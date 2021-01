Le film "De Patrick" et la série "De Twaalf" grands gagnants des Ensors

La série "De Twaalf" ('Les douze') du réalisateur Wouter Bouvijn, qui relate le procès d'assises de Frie Palmers accusée d'avoir tué sa fille et sa meilleure amie, s'est fait remarquer dans les catégories de la meilleure série flamande, meilleur réalisateur de série, meilleur scénario de série, meilleur montage, meilleure conception sonore, meilleur acteur dans une série (Josse De Pauw) et meilleure actrice dans une série (Maaike Cafmeyer).

"Je suis un peu sous le choc. Je gagne cet Ensor à un moment difficile de ma vie. Merci d'être si gentil avec moi", s'est exprimée cette dernière, émue, remerciant sa famille.

Maaike Neuville a, quant à elle, remporté l’Ensor de la meilleure actrice dans un film, pour son rôle dans "All of Us". Elle y interprétait Cathy, une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale. "Je veux dédier ce prix à ma mère, qui n'est plus là", a déclaré Maaike Neuville (photo), émue.