Une stratégie adaptée pour les écoles, avec des tests rapides et des équipes mobiles de test

Dès ce lundi, les élèves des écoles primaires qui ont été en contact avec un enfant contaminé seront considérés comme contact à haut risque. Jusqu’à présent ils n’étaient considérés que comme contact à faible risque. Ce qui veut dire que davantage d’enfants devront être testés. Comme pour les adultes, la durée de l’isolement pour les enfants contaminés est de dix jours.

"Nous continuons à faire autant que possible pour garder les écoles ouvertes", précise le ministre flamand de l’Enseignement (photo). "C’est justement pour cela que nous intervenons franchement avec des règles qui sont adaptées à la situation locale de l’école, et cela sur base des scénarios existants. Dans certains cas, cela signifiera la fermeture d’une ou plusieurs classes, dans d’autres cas il faudra même fermer toute une école".

Parmi les quelque 4.000 écoles existant en Flandre, une vingtaine sont actuellement entièrement fermées et une trentaine partiellement fermées à cause d’infections au coronavirus. "Il ne faut jamais dire que cela n’arrivera pas, mais dans la grande majorité des écoles on ne constate pas de gros problème et il n’est donc pas nécessaire actuellement de fermer tous les établissements scolaires".

Lundi, le ministre Weyts se concertera avec son collègue de la Jeunesse, Benjamin Dalle, à propos des activités à l'extérieur pour les enfants de moins de 13 ans.