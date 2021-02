1.300 élèves et 250 professeurs d'une école d'Hasselt en quarantaine

Les 1.300 élèves et 250 professeurs de l'école secondaire Hast à Hasselt sont en quarantaine jusqu'au 1er février, a indiqué lundi la direction à Belga, confirmant une information de Het Belang van Limburg. Sept enseignants et six élèves ont été testés positifs, et deux des professeurs concernés seraient des "supercontaminateurs". Il n'y a pour l'instant pas d'indication sur une présence du variant britannique.