Covid-19 : Les admissions à l’hôpital en hausse de 19%, léger rebond des contaminations

Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.923 (+2%), dont 322 en soins intensifs (-2%).

À ce jour, 189.300 personnes se sont fait vacciner contre le coronavirus, soit 1,65% de la population belge totale (2,06% de la population belge âgée de 18 ans et plus et de 5,24% de la population belge âgée de 65 ans et plus). Environ 13.000 vaccins ont été administrés à Bruxelles, 114.000 en Flandre et 61.800 en Wallonie. Au total, 584 personnes ont reçu la deuxième dose du vaccin en Belgique.

Du 15 au 21 janvier, une moyenne de 49,6 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus (-4,1%), pour un total de 20.779 depuis l'apparition du virus en Belgique.

L'incidence du 8 au 21 janvier s'élève à 247,9 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+18%). Elle est la plus forte en Flandre occidentale sur ces deux dernières semaines avec 312 cas pour 100.000 habitants. Viennent après, le Limbourg (278) et la Flandre orientale (264) et ensuite la Région bruxelloise (260) et le Brabant wallon (245).

Près de 41.500 tests ont également été effectués quotidiennement avec un taux de positivité de 5,6%. Le pourcentage de tests positifs dans le Hainaut était de 7,6% entre le 15 et le 21 janvier alors qu'il était de 4,5% en Région bruxelloise. Anvers, les deux Flandres et Bruxelles sont les provinces/région où on teste le plus, suivis par le Brabant flamand et le Limbourg. Le Brabant wallon et Namur ont été les deux provinces où l'on a le moins testé.

Le taux de reproduction du virus est à 1,11.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 693.666 cas de contamination ont été dépistés.