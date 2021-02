Pierre Van Damme :  "Examinons d'abord les activités extrascolaires avant de fermer les écoles"

De plus en plus d'écoles doivent temporairement fermer en raison de contaminations au coronavirus, ou alors certaines classes doivent être mises en quarantaine. Auparavant, il a été décidé que les écoles secondaires passeraient complètement à l'enseignement à distance la semaine précédant les vacances de carnaval, à savoir la semaine du 8 février. Mais en raison du nombre croissant d'infections, de plus en plus de personnes demandent la fermeture temporaire de toutes les écoles.

Pierre Van Damme, épidémiologiste à l'UA, pense que d'autres mesures doivent être prises en premier lieu. C'est ce qu'il a déclaré sur Radio 2 Antwerpen : "Nous devrions d'abord nous pencher sur ce que nous faisons des activités extrascolaires. Les virus y circulent, ce sont des réseaux qu'ils aiment vraiment. C'est peut-être une étape intermédiaire avant de devoir prendre la décision très difficile et importante de fermer toutes les écoles". C'est pourquoi les experts vont se pencher aujourd'hui sur cette question.