Une vingtaine de personnes évacuées à Laeken suite à une intoxication au monoxyde de carbone

Les services d'urgence ont été dépêchés sur place dimanche soir vers 20h15 suite à un appel d'urgence provenant d'un bâtiment située à l’avenue Houba de Strooper, qui comprenait un magasin au rez-de-chaussée et cinq appartements aux différents étages. Le monoxyde de carbone semblait être présent dans le bâtiment et les 20 habitants ont été évacués. Six ambulances sont arrivées sur les lieux.

Un des résidents avait perdu connaissance et huit autres, dont deux enfants et un bébé, semblaient aussi avoir respirés les émanations. Ils ont été emmenés dans trois hôpitaux différents de la région.

La cause de l'intoxication au CO s'est avérée être le mauvais drainage des gaz de combustion. Les compteurs à gaz ont été déconnectés par l'opérateur de réseau Sibelga.

"Nous tenons à souligner une fois de plus l'importance de faire installer un appareil conforme par un technicien certifié", déclare Walter Derieuw, porte-parole des sapeurs-pompiers, "d'en assurer l'entretien régulier et l'inspection obligatoire par une personne compétente et de prévoir une ventilation et un apport d'air frais. Il est également essentiel que les gaz de combustion soient correctement évacués.