Acheter des chaussures de sport avec son surplus d’énergie solaire ? Pas encore pour tout de suite

"À partir du 1er juillet, toute personne disposant de panneaux solaires et d'un compteur numérique pourra effectivement choisir de réinjecter son surplus d'électricité sur le réseau en échange d'une petite rémunération. Cela concerne un certain nombre de fournisseurs d'énergie, comme Engie Electrabel. C'est donc aussi ce que veut faire Decathlon. Mais ce n'est pas encore possible légalement, car pour l'instant il faut que ce soit la même entreprise. Si vous recevez de l'électricité d'Engie Electrabel, vous ne pouvez vendre votre surplus d'énergie qu'à Engie Electrabel. Vous ne pouvez avoir qu'une seule entreprise à laquelle vous achetez et vendez".

Pourtant, l'entreprise de vêtements et accessoires de sport Decathlon affirme qu'ils pourraient commencer dès le 1er juillet. "Décathlon n'a pas révélé avec quel fournisseur ils travaillent, ils sont un peu mystérieux à ce sujet. Mais ils affirment que s'ils travaillent avec le même fournisseur que les propriétaires de panneaux solaires privés, ils pouuront déjà s'arranger entre eux à partir du 1er juillet".

Si, à l'avenir, il était vraiment possible de travailler avec deux entreprises différentes, cela deviendrait évidemment intéressant pour les consommateurs. Vous pourriez alors acheter l'électricité la moins chère à une entreprise et vendre votre surplus au fournisseur qui vous offre à son tour le meilleur prix. De cette façon, vous devenez vous-même un peu un mini-fournisseur d'énergie".

La plupart des fournisseurs d'électricité donnent déjà une petite contribution pour l'électricité excédentaire, en moyenne entre 2 et 5 centimes par kilowattheure.



Concrètement, les clients sont invités à fournir à Décathlon leur surplus d'énergie solaire contre un crédit d'une valeur de 4,5 centimes par kWh, soit un chèque à dépenser dans les magasins de la chaîne. "Une installation photovoltaïque moyenne devrait rapporter environ 90 euros par an. Le système sera, dans un premier temps, uniquement accessible aux résidents équipés d'un compteur digital, c'est-à-dire en Flandre et à Bruxelles. Pour la Wallonie qui fonctionne encore avec les compteurs à l'envers, il faudra attendre un peu.

On vise l'horizon 2024", détaille Alex Polfliet, gérant du bureau d'études en énergie Zero Emission Solutions, concepteur du modèle. "Nous espérons toucher 1.000 clients d'ici un an et couvrir deux tiers de nos besoins en électricité", ajoute-t-il.