Covid-19 : près d'une infection sur cinq diagnostiquée chez les enfants et adolescents

"Près d'une infection sur cinq au Covid-19 est désormais diagnostiquée chez les enfants et les adolescents", a déclaré mardi le virologue Steven Van Gucht lors de la conférence de presse de Sciensano et du Centre national de crise. "C'est chez les enfants et les adolescents que l'on constate la plus forte augmentation du nombre d'infections, avec respectivement +84% et +18%", a-t-il précisé.

"Ce constat est le reflet que nous avons une stratégie de dépistage large avec des tests dans les écoles", a précisé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Le nombre moyen d'infections au Sars-Cov-2 est quant à lui de 2.119,7 nouveaux cas quotidiens sur la période du 16 au 22 janvier (+5% par rapport à la période de calcul précédente). "Cette augmentation est présente sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Région bruxelloise (-13%) et de la province du Luxembourg (-10%)", a souligné le porte-parole interfédéral.

"Les chiffres à Bruxelles doivent être pris avec des pincettes parce que le pic des retours des voyageurs se situent dans la période de comparaison et on sait que les retours des voyageurs dans la région ont été importants. C'est peut-être un phénomène temporaire." La plus forte augmentation a, par contre, été enregistrée dans la province du Limbourg (+25%).

Les hospitalisations, en hausse de 17%, sont en moyenne de 135,3 par jour entre le 19 et le 25 janvier. "Cette augmentation se manifeste pratiquement dans tout le pays", a précisé M. Van Laethem. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.958 (-1%), dont 324 en soins intensifs (-12 %) et 60% d'entre eux sont sous respiration artificielle.

Du 16 au 22 janvier, une moyenne de 50 personnes par jour sont mortes des suites du coronavirus (-4%), pour un total de 20.814 depuis l'apparition du virus en Belgique. "C'est le nombre de décès dans les maisons de repos qui diminue. Ce n'est pas le cas des hospitalisations", a ajouté Yves Van Laethem.

Près de 42.600 tests ont également été effectués quotidiennement avec un taux de positivité de 5,6%. Le taux de reproduction du virus est à 1,08.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 694.858 cas de contamination ont été dépistés.

À ce jour, 192.100 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus.