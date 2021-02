Des cartes de vaccination en français distribuées dans des maisons de soins et repos du Brabant flamand

La VRT a appris que des cartes de vaccinations rédigées en français ont été remises aux résidents de maisons de repos et soins des communes brabançonnes flamandes de Leeuw-Saint-Pierre et Pepingen qui avaient été vaccinés contre le Covid-19. La question est sensible étant donné qu’une lutte contre la francisation est depuis des années un thème d’actualité dans ces communes de périphérie bruxelloise (Leeuw-St-Pierre) et du Pajottenland (Pepingen).