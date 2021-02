La Flandre va traduire dans 25 langues les informations sur sa campagne de vaccination

"Il faut qu'au moins 70% de la population se fasse vacciner pour atteindre une immunité collective. Nous devons dès lors aussi accorder notre attention aux personnes qui ne maîtrisent pas encore bien notre langue", a commenté le ministre Bart Somers (Open VLD) mardi.

La brochure présentant la campagne de vaccination au public sera dès lors traduite dans 25 langues. Elle répond notamment aux questions suivantes: "Pourquoi la vaccination est-elle importante?", "Où et quand puis-je me faire vacciner?", "Le vaccin est-il sûr et comment fonctionne-t-il?", "Que coûte la vaccination?", ...

Les autorités flamandes vont également contacter individuellement les personnes étrangères actuellement inscrites dans un parcours d'intégration pour les informer de la campagne à venir.

Toutes les informations traduites seront toutefois publiées aux côtés d'un texte en néerlandais.

"Nous devons continuer à insister sur la connaissance du néerlandais, car sans la connaissance de notre langue, on ne peut pleinement participer à notre société. Mais en même temps, nous ne pouvons être aveugles au fait que certaines personnes ne comprennent pas encore le néerlandais. Si nous voulons vaincre ce virus, nous devons alors atteindre tout le monde", selon Bart Somers.