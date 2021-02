Les championnats du monde de cyclocross maintenus à Ostende

Le nombre de personnes présentes sera ainsi fortement limité et les repas en commun seront interdits. La stratégie de test est également en cours d'ajustement.

C'est le bourgmestre d'Ostende Bart Tommelein qui avait indiqué dimanche dans l'émission de la VRT "De Zevende Dag" que les Mondiaux étaient en discussion après l'apparition de la variante sud-africaine du coronavirus dans sa ville. Mais finalement après une série de tests la situation semble sous contrôle et il n'y a pas de flambée de contaminations.

"Nous avons pris des mesures très strictes, tout est organisé selon les règles. Toutes les personnes présentes seront soumises à un test PCR et le nombre de membres du personnel a été réduit au minimum afin d'avoir le moins de monde possible lors de ce championnat du monde. Il y aura un contrôle strict pour s'assurer qu'il n'y aura personne sur le site qui n'ait pas subi de test. Il sera sûr, et même à 300%, contre le Covid", ont expliqué les organisateurs.