Le parlement flamand reconnaît son erreur à propos des collaborateurs Borms et Declercq

L'édition mise en cause du magazine Newsweek publie également des articles des historiens Bruno De Wever et Emmanuel Gerard qui décrivent la collaboration avec l'occupant "comme une page noire" de l'histoire flamande.

Mais le parlement reconnaît que ces deux personnes n'auraient pas dû se trouver aux côtés d'autres figures illustres comme Edward Coremans, Adolf Daens et Camille Huysmans.

"Même si une explication se trouve sous leurs photos, ils n'auraient pas dû figurer dans cet aperçu", indique le Bureau. "En tant qu'institution adulte, le parlement flamand continue à regarder le passé droit dans les yeux et est conscient des fautes du passé afin de veiller à ce qu'elles ne soient plus commises à l'avenir", conclut-il.

Activiste durant la Première Guerre mondiale, August Borms a à nouveau collaboré avec les Allemands durant la Seconde. Il a été fusillé en 1946. Staf Declercq est quant à lui le fondateur du Vlaams Nationaal Verbond, mouvement flamingant qui a épousé les thèses nazies et a collaboré activement avec l'occupant, et de la Légion flamande. Il est décédé à Gand en 1942.