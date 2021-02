Les villes de Turnhout et de Maasmechelen redoutent une contagion des émeutes aux Pays-Bas

Plusieurs villes des Pays-Bas ont été le théâtre d'émeutes lundi, pour la deuxième nuit consécutive, après l'imposition ce week-end d'un couvre-feu afin de lutter contre la pandémie. La nuit dernière la situation a dégénérée. Des vitres d’un hôpital ont été brisées et même un centre de test a été incendié. "Il est très important que nous maintenions la paix", déclare le bourgmestre Paul Van Miert. "Mais nous devons aussi être prêts et nous le faisons pleinement. Nous n'allons pas fermer les frontières. Mais nous allons déployer une police supplémentaire dans le centre de Turnhout et nous tenir prêts à faire appel à des renforts si nécessaire".