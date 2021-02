Une aide aux familles pour l’achat du matériel scolaire

Le ministre flamand de l’Enseignement, Ben Weyts, estime que 20.000 élèves pourront ainsi être soutenus financièrement l'année prochaine. La Flandre injecte pour cela 100.000 euros dans le projet. La fondation porteuse du projet collabore avec une série d'éditeurs de livres scolaires (Averbode, Plantyn, Pelckmans, Van In & Diekeure) et de distributeurs de matériel éducatif.

Environ 20% des enfants grandissent dans une situation de pauvreté. Souvent ils passent une partie de l’année sans manuels, cahiers ni matériel scolaire. Ils voient ainsi leurs chances réduites et leur retard scolaire augmenter. Le "pass" proposé par la fondation Robin doit par exemple donner une réduction à l'achat aux familles dans le besoin.

La fondation Robin a déjà testé son fonctionnement l’année scolaire passée, en aidant 500 familles flamandes pour l’achat de matériel didactique. Dès l’an prochain, le nombre de familles soutenues augmentera progressivement. D’ici 2030, la fondation Robin espère pouvoir contribuer à ce que la facture scolaire soit abordable pour toutes les familles dans l’indigence.

L'opposition socialiste n'a pas tardé à réagir - via la cheffe de groupe SP.A Hannelore Goeman -, estimant que cette belle annonce ne constituait pas plus qu'un sparadrap qui n'allait pas résoudre le problème des factures scolaires impayées pour les parents. "Pourquoi tenter d'aider 20.000 familles, alors qu'on pourrait faire la différence pour chaque famille qui a des difficultés? Ce dont on a réellement besoin, c'est d’une facture plafond dans le secondaire".