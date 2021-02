Une commande de la SNCB permet de créer 180 emplois chez Bombardier

Les six millions d’euros vont permettre de moderniser le site de Bruges et d'augmenter la capacité de production. Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport pour la France et le Benelux, voit dans cet investissement "la preuve de la vitalité de notre site industriel et une occasion inédite de moderniser notre outil de production, grâce à des processus informatisés, des outils robotisés et des solutions plus respectueuses de l'environnement".

"Notre carnet de commandes est plein", a précisé Michel Huyghe, directeur du site brugeois. "Nous venons de recevoir fin décembre une nouvelle commande de 204 voitures M7 pour la SNCB, ce qui représente à peu près 18 mois de travail pour notre usine de Bruges."

Concrètement, d'ici l'été, une nouvelle ligne de production pour les voitures à étage et pour les voitures M7 de la SNCB sera créée. Le plan permettra également de moderniser les ateliers de maintenance, notamment ceux destinés aux locomotives TRAXX, pour lesquelles l'usine de Bruges est un centre d'excellence européen au sein du groupe Bombardier.