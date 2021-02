L’épidémie aura raison une seconde fois de la procession brugeoise du Saint-Sang

La procession du Saint-Sang, vieille de plus de 700 ans, ne parcourra pas non plus les rues de Bruges en 2021. C’est ce qu’ont décidé ce mercredi l'association organisatrice de l'événement et les autorités communales brugeoises. Il n'est en effet pas possible, selon les responsables, d'organiser la procession en raison de la pandémie de coronavirus.