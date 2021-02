La ville d’Anvers utilise un navire qui fait la chasse aux déchets flottants le long des quais

Dans les villes portuaires comme Anvers, des déchets flottants s’accumulent souvent le long des quais et dans les zones difficiles d’accès. La ville d’Anvers a acquis un bateau de dépollution qui fait la chasse à ses déchets au Kattendijkdok, au Kempisch dok et au Asiadok. Le port est une voie d’eau ouverte qui est reliée à l’Escaut par un écluse et de nombreuses alluvions se retrouvent dans le port.