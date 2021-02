Vous avez vu des chiens sur Tinder ? "Le but n’est pas de former des couples, mais de sensibiliser"

Un golden retriever qui cherche la partenaire en or, ou un chien muni d’écouteurs et assis devant une table de mixage qui se demande où sont passés les autres chiens. Voilà deux exemples parmi une centaine de profils qui ont apparu cette semaine sur l’application Tinder. Les collaborateurs de Buddy Bites - un nouveau distributeur de nourriture pour chiens personnalisée - ont remarqué qu’il y a nettement plus de chiots installés dans les familles depuis ces derniers mois de confinement. Mais ils ont aussi constaté que nombre d’entre eux ont entretemps déjà atterri dans des refuges pour chiens.

"Pendant le premier confinement, au printemps 2020, un nombre accru de personnes ont acheté un mignon petit chiot. Il s’agissait souvent d’un achat impulsif, alors que ces personnes ne réalisaient pas vraiment ce que cela signifie d’être propriétaire d’un chien", expliquait Charlotte Coenen de Buddy Bites au micro de Radio 2 Flandre orientale.

“En plaçant des profils de chiens sur Tinder, nous voulons sensibiliser les gens, leur faire comprendre qu’avoir un chien chez soi est bien davantage qu’un coup de foudre. Les chiots grandissent et leurs propriétaires ont une grande responsabilité. Il s’agit de bien plus qu’un ‘swipe’ et un ‘like’. Ce n’est souvent que quand le chiot a grandi que certains propriétaires comprennent combien de travail et de temps il leur faut pour s’occuper de leur chien, et ils finissent par l’amener dans un refuge pour s’en séparer. Ce type d’achat impulsif peut avoir de grosses conséquences".