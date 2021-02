Covid-19: infections et hospitalisations en légère hausse, une cinquantaine de décès quotidiens

Les hospitalisations, en hausse de 3%, étaient en moyenne de 127 par jour entre le 21 et le 27 janvier. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.851 (-4%), dont 314 en soins intensifs (-3%) et 173 patients nécessitant une assistance respiratoire.

Ce mercredi, 118 personnes atteintes de coronavirus sont entrées à l’hôpital, tandis que 165 patients pouvaient le quitter, après traitement.

Le nombre moyen d'infections au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.163 nouveaux cas quotidiens sur la période du 18 au 24 janvier (+9%). Dans le même temps, près de 44.100 tests ont été effectués quotidiennement, avec un taux de positivité de 5,6%.

L'incidence du 10 au 23 janvier s'élevait à 252 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+11%), tandis que le taux de reproduction est à 0,98. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 699.662 cas de contamination ont été dépistés.

Le 26 janvier, quelque 229.863 personnes avaient reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus, ce qui représente 2,49% de la population adulte. Quelque 1.603 résidants de maisons de repos et soins avaient reçu la seconde dose du vaccin Pfizer/BioNTech.