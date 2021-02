La Ville de Louvain s’oppose au projet Broeklin, successeur de Uplace à Machelen

La ville de Vilvorde exige, quant à elle, des garanties contraignantes concernant la mobilité et les ateliers-magasins dans le cadre du projet. "Les nouveaux plans Broeklin constituent indéniablement une amélioration par rapport aux précédents, mais nous voulons des conditions plus contraignantes", a déclaré Hans Bonte (photo), bourgmestre de Vilvorde.

Début janvier, les plans pour Broeklin ont été modifiés pour la première fois.

"Nous sommes d'accord avec les commentaires de la province du Brabant flamand et de la POM (sociétés de développement provincial, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen)", déclare Hans Bonte. "Mais nous formulons nos conseils de manière un peu plus précise, en ce sens que nous demandons des conditions contraignantes au gouvernement flamand et au développeur du projet Uplace."

Le conseil communal est convaincu que même les nouveaux plans généreront encore beaucoup trop de trafic automobile. "Vilvorde demande donc une nouvelle réduction du nombre de places de parking, en supprimant un bâtiment de parking temporaire de 1.020 places. Le goulot d'étranglement du rond-point De Vuist doit également être éliminé, et le Ringtrambus doit concrétiser ses ambitions. Nous voulons des garanties contraignantes à ce sujet."