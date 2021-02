Le concours Reine Elisabeth de piano 2021 ne prévoit qu’une moitié de lauréats

En pleine crise sanitaire, le prestigieux concours musical belge de renommée internationale annonçait en mai dernier qu’il annulait sa session 2020 consacrée au piano et la reportait d’emblée à mai 2021. Conséquence, les sessions pour violoncelle, chant et violon des trois années suivantes étaient également reportées chacune d’un an. Sur son site internet, le Reine Elisabeth annonce maintenant avoir décidé de modifier l’organisation des épreuves cette année, sans savoir si les normes sanitaires permettront, ou pas, de rassembler candidats, orchestre et jury - sans même parler du public - à la salle de concert Flagey et au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en mai et juin prochains.