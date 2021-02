Les experts mettent en garde : "Le variant britannique bientôt dominant en Belgique"

Le Commissariat Corona du gouvernement fédéral a rendu public trois nouveaux rapports contenant les résultats des tests effectués sur la population ces derniers mois et l’impact du variant britannique du coronavirus. Le virologue Marc Van Ranst (photo) se dit très inquiet de la propagation rapide de ce variant. Les scientifiques concluent en effet sur la base de la recherche génomique que la variante britannique est à la hausse. On peut déduire des données de diverses universités que "son taux d'infectiosité est environ 65% plus élevé que celui les autres variantes. Les résultats de divers pays se situent entre 30% et 70%, mais en Belgique on arrive à 65% avec les chiffres dont nous disposons".

Marc Van Ranst précisait que "le variant britannique est déjà en Belgique depuis quelques temps. Or, on veut le maintenir autant que possible en-dehors du pays. Les analyses démontrent qu’il a été importé par les voyageurs des vacances de Noël".

La grande crainte est que le variant britannique devienne le principal propagateur du virus. "Si rien ne change à la politique actuelle de prévention, nous aurons des problèmes en février ou mars. Nous aurons alors vraisemblablement un taux de reproductivité de 1,65. Ce qui veut dire que 10 personnes qui sont contaminées en infectent 16 autres. Cela correspond au pic de la deuxième vague de coronavirus dans notre pays, et c’est davantage que ce que connait le Royaume-Uni actuellement, avec 1,4 comme taux de reproductivité".

Marc Van Ranst estime que les chiffres vont remonter. "Il faut préparer davantage de mesures. Le rapport indique que davantage de mesures s’imposent. Mais si tout le monde suit les mesures actuellement en vigueur, cela aura déjà un effet. On peut toujours faire mieux".

Le virologue Steven Van Gucht souligne pour sa part qu'il y a encore beaucoup d'incertitude autour des conclusions. "Ce rapport est basé sur des données limitées et nous devons donc considérer ces résultats comme le pire des scénarios. De plus, le fait que la variante britannique devienne dominante ne change pas en soi la stratégie: nous devons limiter le nombre d'infections, indépendamment de quelle variante est dominante".