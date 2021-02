Survolez le plus grand centre de vaccination du pays, le Palais 1 du Heysel

Le centre de vaccination au Palais 1 du Heysel sera prêt dès lundi prochain pour accueillir et vacciner 5.000 personnes par jour. Pourtant, les portes resteront fermées, et ce certainement jusqu’au 15 février, dans l’attente d’une livraison de vaccins. Inge Neven, responsable du service de l'inspection d'hygiène de la Commission communautaire commune (COCOM), et le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), ont dévoilé jeudi les coulisses du centre.