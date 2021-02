"82% des résidents en maison de repos et soins ont reçu la première dose de vaccin"

Le planning belge des vaccinations semble moins en péril ce vendredi soir, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ayant donné dans l’après-midi son feu vert à la mise sur le marché dans l'Union européenne du vaccin contre le coronavirus développé par la firme suédo-britannique AstraZeneca avec l'Université d'Oxford. Le produit est recommandé pour vacciner les personnes à partir de 18 ans contre le Covid-19.

Le vaccin d'AstraZeneca utilise une technologie différente de ceux de BioNTech-Pfizer et Moderna, qui sont des vaccins à ARN messager. Celui-ci est un vaccin à adénovirus (ou à "vecteur viral non répliquant"). Comme l'a souligné la directrice de l'EMA, Emer Cooke, un vaccin de ce type est "plus faciles à manipuler en termes de transport et stockage". Il peut être conservé à une température de frigo normale. "Cela devrait simplifier la logistique et pourrait, on l'espère, donner un 'boost' à la vaccination dans de nombreux Etats membres".

Quant à l’entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson, maison-mère du laboratoire belge Janssen Pharmaceutica installé à Beerse en province anversoise, elle annonçait ce vendredi que son vaccin est efficace à 66% contre le coronavirus, en général 28 jours après la vaccination. Il l’est cependant moins en Afrique du Sud, pays où un variant du coronavirus davantage transmissible se propage.

L'essai clinique de phase 3, auquel ont participé 43.783 personnes dans 80 pays, avait été lancé fin septembre. Le vaccin, qui ne nécessite qu'une seule injection, est efficace à 85% pour prévenir les formes graves de la maladie et offre une protection complète contre les hospitalisations et les décès.