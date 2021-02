Ben Weyts espère revoir les étudiants sur les campus après Pâques

Dans l'enseignement supérieur, les cours à distance sont actuellement la norme et un maximum de 10% de la capacité des campus peut être utilisée, en raison des mesures sanitaires visant à ralentir la propagation du Covid-19. "Je pense que nous devrions pouvoir dire que nous pourrons nous revoir sur les campus durant cette année académique", a indiqué Ben Weyts (photo), évoquant la rentrée après les vacances de Pâques.

"C'est ce que nous visons", a affirmé jeudi le ministre flamand de l’Enseignement, en réponse à une question parlementaire du député CD&V Brecht Warnez. Ben Weyts a ajouté avoir déjà testé l'idée auprès de virologues, qui se seraient montrés réticents à répondre.

Le ministre a également dit réfléchir à la mise en place de "bulles de kot" (logement étudiant). "Les mesures actuelles sont plutôt basées sur le ménage traditionnel. On a peu tenu compte des étudiants en kot ou des adolescents en internat. Nous savons que le coronavirus a un fort impact psychologique, notamment en raison de l'isolement et de la solitude. C'est pourquoi nous aimerions adapter les règles pour les étudiants et pouvoir leur offrir une perspective positive."