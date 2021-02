Voici "Brusk", le nouveau hall d'exposition pour Bruges

C’est le projet développé par l'entreprise CIT Red et l'équipe d'architectes composée des bureaux Robbrecht en Daem et Olivier Salens qui a finalement été choisi. Il comprend deux salles et un nouveau parc. À la demande de la ville de Bruges, les salles d'exposition sont très spacieuses, ce qui permet d'organiser des expositions itinérantes internationales d'œuvres classiques et contemporaines.

Les salles, qui se trouvent au premier étage, peuvent également être divisées en espaces plus petits. Ils pourront accueillir des œuvres d'art exceptionnellement grandes, jusqu'à 15 mètres de haut et 70 mètres de long. Le rez-de-chaussée accueillera la réception, la billetterie, la librairie, l'atelier pour enfants, l'auditoire et le restaurant. Le rez-de-chaussée s'ouvrira sur la terrasse et le nouveau parc.

