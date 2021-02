Covid-19: plus de 700.000 personnes ont déjà été infectées en Belgique

Les admissions à l'hôpital, en baisse de 1%, étaient en moyenne de 125 par jour entre le 22 et le 28 janvier. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.817 (-2%), dont 323 en soins intensifs (+3%) et 167 patients qui ont besoin d’(une assistance respiratoire.

Ce jeudi, 130 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de Covid-19, alors que 152 personnes pouvaient le quitter, après traitement.

Du 19 au 25 janvier, une moyenne de 51 personnes par jour sont décédées des suites du coronavirus, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à la période de calcul précédente. Cela porte le bilan total à 20.982 décès depuis l’apparition de l’épidémie dans notre pays.

Depuis le début de l'épidémie, 702.437 cas de contamination ont été dépistés. Sur la période du 19 au 25 janvier, près de 45.000 tests ont été effectués quotidiennement, avec un taux de positivité de 5,6%.

L'incidence du 11 au 24 janvier s'élève à 255 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+11%), tandis que le taux de reproduction est redescendu à 0,96. À ce jour, 243.412 personnes ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus. Et 3.458 résidents de maisons de repos et soins ont déjà reçu la seconde dose du vaccin Pfizer/BioNTech.