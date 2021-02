Le patronat flamand inquiet de la non-prolongation du moratoire sur les faillites

Les organisations patronales flamandes Unizo et Voka ne sont pas satisfaites de la non-prolongation du moratoire sur les faillites, qui expire ce week-end. Elles ne comprennent pas pourquoi le mécanisme a été prolongé lors du deuxième confinement, et plus maintenant "alors que la situation n'a pas changé du tout". L'Unizo réclame une prolongation du moratoire jusqu'à ce que les entreprises soient autorisées à rouvrir. "Une mesure de remplacement est prévue", indique cependant le ministre fédéral de la Justice, Vincent Van Quickenborne.