Un Fonds de transformation pour la numérisation et le développement durable de l’économie

Pour approvisionner ce fonds au-delà des 750 millions de départ, le gouvernement se tourne notamment vers les assureurs, fonds de pension et investisseurs privés. Il pourrait même être question d’activer l’épargne des Belges vers des projets écologiques grâce à un rendement qui dépasse celui des comptes d’épargne.

"Le but est réellement d’investir dans le développement durable et la numérisation. Ce sont des éléments contenus aussi dans le Plan de relance. Mais ce dernier vise avant tout à stimuler des investissements publics. Avec le fonds de transformation, nous voulons aussi aider le secteur privé et l’impliquer dans le processus de transformation", indiquait le ministre fédéral des Finances, Vincent Van Peteghem (photo), à VRT NWS.