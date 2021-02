Gand compte interdire les cyclomoteurs dans la zone sans voitures

La zone sans voitures couvre une grande partie du centre-ville de Gand et les cyclomoteurs sont autorisés… pour l’instant. "Notre zone sans voiture doit en premier lieu offrir de la qualité aux piétons qui s'y promènent et y font leurs achats, mais aussi aux cyclistes", déclare l'échevin en charge de la mobilité, Filip Watteeuw (Groen).

"Cependant, les cyclomoteurs provoquent une détérioration de cette qualité de vie. Ils sont très bruyants, ils polluent et dégagent de mauvaises odeurs et nous constatons souvent des conduites inappropriées. Nous voulons donc garantir la sécurité des piétons et des cyclistes en interdisant les cyclomoteurs".

Filip Watteeuw ne pense pas aux cyclomoteurs électriques, mais aux cyclomoteurs à moteur à combustion : "Nous sommes en train d’analyser la situation, ce n'est pas pour demain. On se concentre sur le moteur à combustion interne classique, très bruyant et polluant".

Les personnes qui vivent dans la zone sans voiture et qui ont un cyclomoteur pourront demander un permis, précise l'échevin : "Nous n'allons pas leur interdire de se déplacer".

Filip Watteeuw s'attend à ce que l'interdiction entre en vigueur d'ici la fin de cette année, voire début de l'année prochaine.