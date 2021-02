Joachim Coens (CD&V): “Assouplissez les mesures pour les jeunes dès que les plus âgés sont vaccinés”

La semaine dernière, Felix, le fils de 18 ans du président du CD&V, et étudiant en première année dans le supérieur, a souligné dans un billet d'opinion combien il est difficile pour les jeunes de faire face à l'isolement qui leur est imposé et au manque de perspectives.

Son père Joachim Coens fait preuve de compréhension et fait immédiatement une proposition : dès que les personnes âgées et les plus vulnérables auront été vaccinées, donner la priorité aux jeunes dans les mesures d’assouplissement.



Il explique sur le plateau de Afspraak op vrijdag (VRT) : "Je pense qu'il est logique que les personnes âgées et les plus vulnérables soient vaccinées en premier. Mais il est tout aussi logique de d’abord donner une perspective à ceux qui sont le moins à risque, c'est-à-dire les jeunes."