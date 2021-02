Le ministre des finances veut un protocole avec les banques pour aider les entreprises en difficulté

Le ministre fédéral des finances veut conclure de nouveaux accords avec les banques. "Il faut clarifier cette approche de cas par cas. Pour ce faire, nous avons besoin de procédures et de règles uniformes. On doit clairement savoir quels sont les coûts administratifs que cela implique et quelles sont les garanties requises. Je voudrais établir un protocole avec les banques sur la manière dont elles doivent traiter cette question."

Vincent Van Peteghem examine également avec les banques s’il est possible de prolonger l'approche au cas par cas de mars à juin.



"Je lance un appel aux banques pour qu'elles assument leur responsabilité sociale", conclut le ministre . "Le gouvernement a également aidé les banques il y a quelques années lorsqu'elles étaient en difficulté. Nous avons fait preuve de solidarité. Aujourd'hui, nous leur demandons à leur tour une certaine solidarité et responsabilité."