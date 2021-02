Mésange, rouge-gorge ou moineau ? Comptez les oiseaux dans votre jardin ce week-end!

L'année dernière, 858.780 oiseaux ont été recensés dans près de 31 000 jardins et dans plus de 200 écoles. La mésange charbonnière était l'oiseau le plus commun, suivie du moineau domestique et de la corneille. En moyenne, on recense 23 oiseaux de 8 espèces différentes par jardin.

En Belgique francophone, Natagora organise le week-end de recensement des oiseaux les 6 et 7 février.