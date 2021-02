La chaîne Ketnet présente le gala Gouden K’s en réalité augmentée, une première mondiale

Pour la toute première fois, la technologie XR, ou réalité augmentée, a été utilisée dans un spectacle en direct. Les participants et leurs invités se sont retrouvés dans un monde virtuel d'images en 3D.

Les "Ketnetters" ont eux-mêmes voté pour leurs favoris au cours des dernières semaines et ont ainsi décidé qui remporterait le concours. Tout comme l'année dernière, la série "#LikeMe" est la plus populaire et a remporté cinq prix.