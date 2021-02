Theo Francken, Assita Kanko, Valerie Van Peel… voici les six candidats à la vice-présidence du N-VA

Lorin Parys est le seul vice-président encore en poste à se représenter, la Bruxelloise Cieltje Van Achter n’ayant pas voulu tenter de prolonger son mandat.



Avec la députée européenne Assita Kanko et le député Theo Francken, on compte donc trois candidats de la province du Brabant flamand. Les parlementaires Anneleen Van Bossuyt et Kathleen Depoorter sont originaires de Flandre orientale, leur collègue Valerie Van Peel d'Anvers.

Pour être élu vice-président ou secrétaire, un candidat doit obtenir au moins une majorité simple. Le parti ne communiquera pas sur ces élections internes avant que les résultats ne soient connus le 6 février, peut-on lire dans un communiqué.

L’élection des vice-présidents de la N-VA pourrait constituer une piste pour connaître le nom de l’éventuel.le successeur.e de Bart De Wever, qui rempile pour la sixième fois son mandat à la tête du parti nationaliste (alors que les statuts autorisent normalement seulement deux mandats successifs).

Le bourgmestre d’Anvers a déjà manifesté à plusieurs reprises sa volonté de laisser le poste de président de la N-VA à quelqu’un d’autre mais aucun candidat ne s’était présenté.