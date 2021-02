Coup d’état en Birmanie : inquiétudes belges et européennes

Le président du Conseil européen Charles Michel, ainsi que la ministre belge des Affaires étrangères Sophie Wilmès ont rapidement condamné ce lundi, via Twitter, les derniers évènements en Birmanie. Les militaires y ont arrêté la cheffe de facto du gouvernement, Aung San Suu Kyi, et le président Win Myint. L'armée, qui conteste les résultats des élections législatives de novembre, a proclamé l'état d'urgence et placé ses hommes aux postes de pouvoir.