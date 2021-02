Des croix gammées sur la maison du Premier ministre Alexander De Croo

Sept symboles nazis ont été tagués. On ignore actuellement qui a commis cet acte. Selon Het Laatste Nieuws, sept croix gammées ont été peintes à la bombe sur la façade de la maison privée du Premier ministre et sur une boîte aux lettres.

Le vandalisme a été découvert ce lundi matin et la rue a été fermée par la police. Le Premier ministre De Croo, par l'intermédiaire de son porte-parole, regrette "les dégâts causés à son domicile privé et surtout le fait que des personnes tentent de cette manière d'intimider sa famille et ses enfants".

Dans l'intervalle, les croix gammées ont été recouvertes de peinture et/ou enlevées. Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir comment la peinture a été enlevée aujourd'hui.