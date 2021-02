Deux nouvelles rues brugeoises reçoivent un nom de femme

Dans ses communes rattachées de Saint-Andries et Saint-Pierre, Bruges possèdent maintenant une Rue Marie Pintelon et une Rue Jeanine Behaegel. La Venise du Nord a ainsi répondu à l’appel, lancé il y a quelques temps par la présentatrice VRT Sofie Lemaire (photo), de féminiser les noms de rues. Le but étant de voir les noms de femmes méritantes apparaitre dans la ville.